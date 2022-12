Osnago, spaccata alla farmacia di via Roma: rubati soldi dalla cassa

Colpo dei ladri la scorsa notte nella centralissima farmacia Cervini di via Roma

I malviventi, dopo aver forzato la saracinesca, hanno spaccato la vetrata e sono entrati in farmacia puntando alla cassa

OSNAGO – Hanno preso a picconate la vetrata della porta di ingresso e sono poi fuggiti con il bottino. E’ successo nella notte tra martedì e mercoledì ai danni della farmacia Cervini, situata in via Roma.

In base a quanto è stato possibile ricostruire, i ladri avrebbero prima sollevato la saracinesca della farmacia per poi sfondare la vetrata di ingresso e poter così entrare nell’attività commerciale. Una volta dentro, si sarebbero diretti subito alla cassa per rubare i pochi soldi contenuti e avrebbero poi cercato di rimpinguare il bottino rovistando nella stanza dietro lo sportello alla ricerca di altri soldi. Forse disturbati da qualcosa, sono poi fuggiti abbandonando gli attrezzi sul posto.

A lanciare l’allarme, dopo le 4 di notte, gli operatori della vigilanza privata che hanno così poi allertato i proprietari che non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri per sporgere denuncia.