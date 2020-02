Osnago, tentato furto a casa del consigliere Riva

E’ successo giovedì sera intorno alle 21: in casa c’erano la moglie con le figlie

Fortunatamente è suonato l’allarme e i ladri sono stati messi in fuga

OSNAGO – Tentato furto ieri sera, giovedì, intorno alle 21 in via Ilaria Alpi. A raccontare la disavventura vissuta dai propri familiari è stato il consigliere comunale Marco Riva durante l’incontro sul Welfare di comunità promosso nella sala consiliare Pertini. “Scusatemi se mi sono dovuto assentare a inizio serata – ha affermato il consigliere del gruppo di minoranza Orgoglio Osnago – Ma mi ha chiamato mia moglie per dirmi che avevano appena subito un tentativo di furto”.

Comprensibilmente preoccupato e sconvolto per quanto accaduto, Riva è tornato a casa per rassicurare moglie e figlie. “Mi hanno raccontato di aver sentito del rumore provenire dal balcone. Fortunatamente poi è suonato l’allarme e i ladri sono scappati”. Non è la prima volta, purtroppo, che nel condominio dove Riva vive al secondo piano si registrano episodi di furto in abitazione.