Ospedale di Merate: in servizio come gettonista medico condannato in Appello per omicidio volontario

Si tratta di Vincenzo Campanile, condannato in Appello per omicidio volontario

L’Asst Lecco ha sospeso in via prudenziale il medico

MERATE – Condannato in Appello per omicidio volontario, ha lavorato per due turni come gettonista, tramite una cooperativa esterna, all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.

Si tratta di Vincenzo Campanile, medico rianimatore e anestesista, finito a processo alcuni anni fa con l’accusa di aver ucciso nove anziani a Trieste con iniezioni di potenti sedativi durante interventi di soccorso domiciliare. In primo grado Campanile era stato condannato a 15 anni e 7 mesi. Una pena aumentata durante il processo di secondo grado con i giudici della Corte d’Appello che hanno portato la pena a 17 anni e 3 mesi, ritenendo il professionista colpevole di omicidio volontario per sette dei nove casi contestati.

I decessi risalgono al periodo tra novembre 2014 e gennaio 2018; gli anziani, tutti con patologie, avevano tra i 75 e i 90 anni. L’indagine era partita in seguito alla segnalazione di alcuni colleghi per uno specifico caso: da lì gli inquirenti erano riusciti poi risaliti ad altre otto morti sospette.

Sospeso in un primo tempo in via cautelare dall’ordine dei medici, espulso e poi riammesso, Campanile si è sempre difeso dicendo di aver agito per motivi di valore morale e sociale, venendo riammesso all’ordine per via della condanna non ancora definitiva, potendo il professionista fare ricorso anche in Cassazione (ultimo grado di giudizio).

Al momento Asst Lecco ha deciso di optare per una via prudenziale, sospendendo l’attività che il medico stava esercitando, da due turni, come gettonista al Pronto Soccorso dell’ospedale di Merate.