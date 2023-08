Paderno, ancora danni del maltempo lungo l’alzaia: di nuovo chiuso il sentiero

Una pianta è caduta a terra finendo lungo l’alzaia nel tratto tra Paderno e lo Stallazzo

Gasparini (Solleva): “Nei prossimi giorni proveremo a rimuovere il tronco e i rami per ripristinare la fruizione”

PADERNO – Di nuovo chiusa l’alzaia del fiume Adda nel tratto compreso tra il ponte di Paderno e lo Stallazzo. Il maltempo che si è abbattuto oggi, lunedì, sul Lecchese, provocando forti disagi in Valsassina e sul lago, dove sono chiuse per frana rispettivamente la Sp 62 e la Sp 72, ha creato problemi anche lungo il sentiero che costeggia il fiume.

Le forti raffiche di vento hanno sradicato una pianta che è crollata al suolo invadendo l’alzaia, da poco riaperta al transito di pedoni e biciclette dopo il nubifragio di inizio agosto. “Nei prossimi giorni proveremo a rimuovere tronco e rami” fa sapere Luigi Gasparini di Solleva, la cooperativa che gestisce il punto ristoro Lo Stallazzo, in prima linea in queste settimane anche per affrontare e gestire le tante problematicità che si sono registrate lungo l’alzaia del fiume.