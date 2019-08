Paderno. Ancora un furto allo Stallazzo, sfondata la porta di ingresso

Nuovo raid dei vandali al punto ristoro gestito dalla Cooperativa Solleva

Distrutta la porta di ingresso, i ladri via con braciole e un salame

PADERNO D’ADDA – Non c’è pace per lo Stallazzo e per i volontari della Cooperativa Solleva che, da tre anni, lo gestiscono. Il punto ristoro situato vicino al Santuario della Madonna della Rocchetta è stato ancora preso di mira dai vandali che, nella nottata appena trascorsa, hanno sfondato la porta di ingresso, rubando generi alimentari.

“Due confezioni di braciole, un salame e venti euro in moneta: questo il bottino – ha raccontato, sconsolato, Luigi Gasparini, presidente della Cooperativa Solleva – un furto piccolo che però ha creato l’ennesimo grave danno alla struttura. Così non si può andare avanti”. Questo è l’ottavo furto da gennaio.

Lo scorso luglio al bar erano arrivate le telecamere de La Vita in Diretta: “Speravamo che la televisione aiutasse a prevenire i continui vandalismi, ma gli autori di questi gesti assurdi e reiterati non si placano. Adesso abbiamo la porta fuori uso, oggi (domenica, ndr) uno dei nostri volontari la sistemerà il meglio possibile in attesa di un falegname. Diventa sempre più difficile far fronte a questi danni – ha detto Gasparini – entro la fine della prossima settimana porteremo a termine le operazioni di messa in sicurezza della struttura: ci auguriamo che gli sforzi messi in campo possano essere determinanti al fine di determinare la cessazione degli atti vandalici” ha concluso.