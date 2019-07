Paderno: ciclista cade lungo l’alzaia dell’Adda. Sul posto anche i vigili del Fuoco

PADERNO D’ADDA – Vigili del Fuoco alla Madonna della Rocchetta questa mattina, domenica, ma non per ammirare lo splendido Santuario bensì per cercare una donna caduta al suolo dopo un incidente. Sono intervenuti anche i pompieri quest’oggi, intorno all’ora di pranzo, per soccorrere una donna di 42 anni caduta dalla bicicletta mentre percorreva l’alzaia lungo il fiume Adda.

Non avendo ricevuto indicazioni precise sulla località dell’incidente, i vigili del fuoco sono saliti fino in cima alla Rocchetta affacciandosi dall’alto per localizzare il punto di intervento. Una volta messo a fuoco il punto dell’incidente, i vigili del Fuoco hanno coadiuvato i sanitari della Croce bianca di Merate per soccorrere la donna caduta.