Paderno d’Adda. Domenica allo Stallazzo presidio per dire basta a furti e vandalismi

L’iniziativa è promossa dal neo comitato “Io sto con lo stallazzo”

Appuntamento dalle 8 di mattina fino al tardo pomeriggio

PADERNO D’ADDA – Il neo costituito comitato “Io sto con lo stallazzo” ha organizzato per domani, domenica 4 agosto, un presidio allo Stallazzo, in programma dalle 8 al tardo pomeriggio.

Nell’occasione verranno distribuiti volantini che invitano alla solidarietà e condivisione, inoltre verranno allestite anche 2 postazioni multimediali con proiezione di immagini e documenti.

Un’iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione e tutti i frequentatori del punto ristoro situato lungo l’alzaia dell’Adda, sulla ciclabile, posto accanto al Santuario della Madonna della Rocchetta, oggi gestito dalla cooperativa Solleva, e ripetutamente preso di mira da vandali e ladri.

Ben sette i raid compiuti dall’inizio dell’anno a oggi, il primo 23 febbraio, quindi a seguire 18 Aprile, 3 Maggio, 3 Giugno, 7, 23 e 30 Luglio. Una sequenza che potrebbe portare alla decisione di una chiusura definitiva del punto ristoro.

E mentre le istituzioni, con il Comune in prima fila, si stanno muovendo per cercare di intervenire al fine di mettere in sicurezza lo Stallazzo, anche con l’interessamento e il coinvolgimento dei Carabinieri e della Polizia Locale, il caso è salito alla ribalta delle cronache nazionali, con il servizio mandato in onda su Rai Uno dalla trasmissione “La vita in diretta”.