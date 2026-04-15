Paderno. Ritrovato senza vita nell’Adda il 27enne scomparso da Mezzago

Nella giornata di oggi le ricerche di Fabio Locatelli si erano spostate nella zona del Ponte San Michele

Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e messo a disposizione alle autorità competenti

PADERNO D’ADDA – Si sono concluse in modo tragico le operazioni di ricerca per una persona scomparsa avviate nel primo pomeriggio di ieri, martedì, nel comune di Mezzago (MB). I soccorritori si erano spostati oggi, mercoledì, a Paderno D’Adda, nelle vicinanze del Ponte San Michele.

Fabio Locatelli, di soli 27 anni, è stato ritrovato senza vita nel letto del fiume Adda. Il ritrovamento è stato effettuato dai Vigili del Fuoco del nucleo fluviale. Il corpo è stato successivamente recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco e messo a disposizione alle autorità competenti. Alle ricerche hanno preso parte anche uomini dal Comando di Lecco con Unità Tas con carro UCL (Unità Comando Locale).