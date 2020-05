Paderno, mercoledì l’ultimo saluto al giornalista Sergio Perego

Il funerale si terrà mercoledì mattina nella chiesa parrocchiale di Paderno

Dolore e commozione per la scomparsa del decano del giornalismo lecchese. “Raccontava le storie delle persone creando anche relazioni”

PADERNO– “Ci sono persone che attraversano la vita in punta di piedi e con il sorriso sulle labbra lasciando un segno indelebile, d’umanità, d’amicizia e di intelligenza. Sergio è stato una di queste anime dolci”. Sono queste le parole scelte dalla moglie Marinella e dalle figlie Francesca e Maddalena per annunciare la scomparsa di Sergio Perego, 72 anni, decano del giornalismo lecchese, morto ieri, domenica, in ospedale a Lecco dove era ricoverato per covid da diverse settimane.

“Perdiamo un amico”

Giornalista vecchio stampo, capace di andare oltre la cronaca, costruendo, oltre al racconto, un vero rapporto con le persone, Sergio era animato da una naturale curiosità che lo portava a interessarsi di svariati argomenti, ponendosi sempre con un atteggiamento di critico ascolto. Mai banale, con il sorriso stampato dietro i baffoni, era una persone lieve, ironica, capace di metterti subito a tuo agio. “Perdiamo un amico” ha sottolineato il sindaco di Paderno Gianpaolo Torchio, pubblicando anche un video ricordo sulla pagina Youtube del Comune – Un protagonista della nostra comunità capace di restare comunque lontano dai riflettori. Sergio costruiva rapporti, tesseva relazioni, creava le condizioni perché le cose accadessero”.

Virtù non da tutti, come ha ricordato anche Marco Molgora, collega ai tempi dell’Enel, e amico di lunga data: “Un giornalista bravissimo, a tutto tondo, con cui era bello e piacevole confrontarsi” ha sottolineato il presidente del Parco del Curone. Tantissime le realtà e le associazioni con cui Sergio collaborava, dando una mano per la redazione del giornalino e per la promozione delle loro attività.

Il ricordo della Fabio Sassi

Tra queste anche la Fabio Sassi onlus, associazione colpita qualche settimane fa da un altro lutto, la perdita di Patrizia Piolatto. “Dopo di lei, ci ha lasciato anche Sergio Perego, il direttore del nostro periodico Informa – ha ricordato il presidente Albino Garavaglia – . Abbiamo seguito da lontano la sua lunga battaglia contro il coronavirus, sperando fino all’ultimo che ce la potesse fare. Ha lottato veramente tanto, sostenuto dalla sua famiglia che ci faceva avere notizie giornaliere sul suo stato di salute. Per tutti noi è una grande perdita e speriamo di poterlo salutare insieme ai volontari dell’Associazione che in questi anni hanno potuto conoscerlo ed apprezzarlo per la sua professionalità, ma anche per il suo fare scherzoso”.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale di Lecco. Il funerale si terrà mercoledì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Paderno.