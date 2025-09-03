Paderno. Proseguono le ricerche del giovane che si sarebbe gettato dal ponte

I Vigili del Fuoco al lavoro per trovare un ragazzo di 21 anni di Vimercate

L’allarme è scattato nella serata di martedì. Vicino al ponte sarebbe stata trovata l’auto del giovane

PADERNO D’ADDA – Proseguono anche nella giornata di oggi, mercoledì 3 settembre, le ricerche di un ragazzo di 21 anni originario di Vimercate che si sarebbe lanciato nelle acque del fiume Adda dal ponte San Michele, a Paderno d’Adda.

L’allarme era scattato nella serata di ieri, martedì, quando un passante avrebbe sentito un tonfo nel fiume. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi con una grande mobilitazione di uomini e di mezzi giunti nei pressi del ponte di Paderno d’Adda per le ricerche in quel tratto di fiume. Proprio a poca distanza dal ponte, poi, sarebbe stata ritrovata l’auto del giovane con un biglietto.

Le ricerche sono riprese in mattinata: sul posto stanno operando i sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, insieme alle squadre del Comando di Lecco. Sono impiegati anche operatori del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e una UCL (Unità di Comando Locale) per il coordinamento delle operazioni.

Le attività proseguiranno anche nelle prossime ore compatibilmente con le condizioni di sicurezza operative.