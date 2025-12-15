Paderno, recuperato il corpo di un uomo nel fiume Adda

Le operazioni dei Vigili del Fuoco legate alla scomparsa di un uomo avvenuta lo scorso settembre

La salma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto gli accertamenti per l’identificazione e la ricostruzione di quanto accaduto

PADERNO D’ADDA – Nella giornata di oggi, lunedì 15 dicembre, i Vigili del fuoco sono tornati a operare lungo il fiume Adda, nel territorio comunale di Paderno d’Adda, nell’ambito delle attività di ricerca legate alla scomparsa di un uomo avvenuta lo scorso mese di settembre.

Le operazioni sono state possibili grazie alla significativa riduzione della portata del fiume, che ha consentito di effettuare nuovi e più approfonditi sopralluoghi e ispezioni nelle aree precedentemente non accessibili.

Durante le ricerche, i soccorritori hanno individuato e recuperato il corpo di un uomo. La salma è stata successivamente affidata all’autorità giudiziaria competente, che ha disposto i necessari accertamenti per procedere all’identificazione ufficiale e chiarire le circostanze del decesso. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza quanto accaduto.