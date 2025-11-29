Paderno. Riprese le ricerche nell’Adda del giovane scomparso a settembre

In azione l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

Nemmeno le nuove verifiche hanno al momento portato al ritrovamento del corpo

PADERNO D’ADDA – ​Sono riprese le operazioni di ricerca del giovane disperso dalla fine di settembre nelle acque del fiume Adda. Le attività si sono concentrate nel tratto delle gole, un’area particolarmente impervia dove il corso d’acqua si restringe dirigendosi verso Porto d’Adda.

Per l’ispezione della zona è intervenuto l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco che, in sinergia con la squadra fluviale di Lecco e il personale del distaccamento di Merate, ha effettuato un’approfondita perlustrazione aerea e costiera. Purtroppo, le verifiche non hanno portato al ritrovamento del corpo.

Le operazioni sono riprese nella mattinata di oggi, sabato 29 novembre, con l’ausilio dei droni del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco di Milano per un monitoraggio ancora più capillare.