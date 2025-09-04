Paderno, ritrovato il corpo del giovane disperso nell’Adda

L’allarme era scattato martedì sera

Il corpo del giovane, 21 anni, recuperato grazie ai sommozzatori

PADERNO D’ADDA – È stato ritrovato oggi, giovedì, il corpo del ragazzo di 21 anni, originario di Vimercate, disperso nelle acque del fiume Adda nei giorni scorsi.

L’allarme era scattato nella serata di martedì, quando un passante avrebbe sentito un tonfo nel fiume. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi con una grande mobilitazione di uomini e di mezzi giunti nei pressi del ponte di Paderno d’Adda per le ricerche in quel tratto di fiume. Proprio a poca distanza dal ponte, poi, sarebbe stata ritrovata l’auto del giovane con un biglietto.

Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì, grazie ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco del nucleo del Piemonte, impegnati nelle operazioni di ricerca insieme alle squadre fluviali del Comando di Lecco. La salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.