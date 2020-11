Paderno, scomparso nella zona del fiume Adda: ricerche in corso

Ingente la mobilitazione di soccorritori

E’ stata trovata l’auto parcheggiata in via Airoldi

PADERNO – Sono ancora in corso le ricerche dell’uomo scomparso da casa da alcuni giorni, la cui auto è stata trovata parcheggiata in via Airoldi, la strada poco distante dal ponte di Paderno. Ed è proprio nella zona intorno al ponte San Michele che si sono concentrate le ricerche dei soccorritori, iniziate ieri, mercoledì e in corso anche questa mattina, giovedì. Ingente la mobilitazione di mezzi di soccorso con personale dei Vigili del Fuoco sia di Lecco che di Monza, attrezzati anche con i reparti speleofluviali. Sul posto anche i carabinieri. Al momento però non ci sono tracce dello scomparso.