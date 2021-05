E’ successo oggi, venerdì, poco prima delle 13

Trasportato in ospedale di Merate il motociclista

PADERNO – E’ stato trasportato in ospedale per un trauma al ginocchio il motociclista rimasto coinvolto oggi, venerdì 15 maggio, intorno alle 13 in un incidente all’incrocio tra via Mazzini e via Marconi. Ancora da appurare con precisioni le cause dell’incidente, con i rilievi affidati agli agenti della Polizia locale. Ad avere la peggio il motociclista sbalzato a terra dopo l’urto con una macchina.