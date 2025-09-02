Paderno: soccorsi mobilitati al Ponte San Michele

L’allarme è stato dato da un passante che avrebbe sentito un tonfo prevenire dal fiume Adda

Mobilitazione di soccorritori al ponte di Paderno: in volo anche l’elisoccorso

PADERNO D’ADDA – Ingente mobilitazioni di soccorritori nella zona del Ponte di Paderno questa sera, martedì 2 settembre. L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 20 quando una persona ha allertato il 112 comunicando di aver sentito un profondo tonfo provenire delle acque del fiume Adda, appena sotto il San Michele.

Un rumore molto forte e improvviso che ha subito fatto temere che qualcuno, seppur non visto (da quanto è stato possibile apprendere finora), potrebbe essere caduto in acqua.

La centrale operativa di Areu ha così attivato immediatamente le ricerche: in volo è stato fatto alzare, da Como, l’elisoccorso che sta sorvolando in largo e in lungo la zona.

Presenti anche i Vigili del Fuoco, l’ambulanza dei volontari del soccorso di Vimercate e un’automedica. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Merate a cui spetterà il compito di ricostruire nei dettagli la vicenda capendo se si possa essere trattato anche di un falso allarme.