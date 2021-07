Mezzo pesante fermo alla rotatoria all’imbocco del ponte di Paderno

Traffico congestionato a lungo, poi lo “sblocco” del tir

PADERNO – E’ durata circa una mezzora la fatica di un mezzo pesante e del suo autista, bloccati di fronte al ponte di Paderno, nel tentativo di svoltare alla rotatoria proprio di fronte al San Michele.

Il mezzo non avrebbe potuto imboccare il ponte, ma il guidatore sarebbe stato tratto in errore dal navigatore. Con il camion fermo, tutto il traffico si è paralizzato in attesa che la situazione si risolvesse.

Aiutato da altri automobilisti e dalla Polizia Locale, il conducente del mezzo è riuscito a districarsi e liberare la strada.