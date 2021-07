Paderno, uomo avvistato nel fiume: ricerche in corso all’Adda

L’allarme è scattato oggi, sabato, intorno alle 18

Sul posto ambulanza, carabinieri e vigili del Fuoco

PADERNO – Ingente mobilitazione di soccorritori nel tardo pomeriggio di oggi, sabato, per cercare una persona avvistata nel fiume Adda. L’allarme è scattato poco dopo le 18 quando alcune persone avrebbero contattato il 112 per comunicare di aver visto un uomo, molto probabilmente di giovane età, nel fiume in evidente difficoltà a causa della forte corrente.

La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto organizzando diversi punti di ricerca sia all’altezza della diga tra Robbiate e Paderno, sia sul fronte bergamasco, scendendo al fiume da Calusco. Non solo, ma i vigili del Fuoco, con i mezzi specializzati anche per i soccorsi via acqua si sono portati anche nella frazione di Porto d’Adda a Cornate.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Merate per cercare di capire quanto effettivamente accaduto.

Al momento le ricerche non hanno dato esito.