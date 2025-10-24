Parco del Curone, Gev in lutto per la scomparsa di Graziano Crippa

68 anni, era da moltissimi anni attivo come Gev e nel gruppo Antincendio boschivo di Olgiate Molgora

Il grazie del presidente del Parco del Curone Giovanni Zardoni per i tanti interventi di sensibilizzazione sul tema della protezione civile

OLGIATE MOLGORA – Un volontario storico, appassionato di ecologia, ambiente e protezione civile. E’ grande il cordoglio per la scomparsa di Graziano Crippa, 68 anni, guardia ecologica volontaria del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, nonchè esponente del gruppo di Protezione civile e antincendio di Olgiate.

Appassionato ornitologo, Crippa era entrato a far parte della famiglia delle Gev nel 1986, non facendo mai mancare il suo apporto e il suo contributo nelle tante attività promosse dal gruppo. Appassionato ornitologo, ha effettuato tantissimi interventi di educazione ambientale e sensibilizzazione sui temi della Protezione Civile, mettendo in campo tutta la propria passione e la propria dedizione alla causa della natura.

Il presidente del Parco del Curone Giovanni Zardoni ha voluto rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia, ringraziando Graziano per l’enorme lavoro svolto a beneficio della comunità.

I funerali si terranno presso la chiesa parrocchiale di San Zeno di Olgiate Molgora lunedì 27 ottobre alle 10.30.