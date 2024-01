Paura a Barzago, auto sbatte contro un muretto e prende fuoco

L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì in via della Santa

BARZAGO – Paura a Barzago nella serata di venerdì 19 gennaio quando un’auto è uscita di strada andando a sbattere contro un muretto prima di prendere fuoco. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 in via della Santa (Strada Provinciale 51).

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Merate intervenuti con 2 mezzi (autopompa e autobotte), l’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa 2 ore. Presenti anche i Carabinieri e un’ambulanza per prestare soccorso a un uomo di 40 anni che, fortunatamente, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.