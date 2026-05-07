Paura a Casatenovo: auto si ribalta, coinvolto un uomo di 70 anni

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in viale Parini, nel centro del paese

Il conducente sarebbe uscito autonomamente dal veicolo dopo il ribaltamento. Sul posto ambulanza, automedica, polizia locale e vigili del fuoco

CASATENOVO – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 7 maggio, in viale Parini a Casatenovo, dove un’auto si sarebbe ribaltata finendo all’interno di un parcheggio in centro paese.

Coinvolta una Fiat Panda azzurra guidata da un pensionato di 70 anni che, secondo le prime informazioni, avrebbe perso il controllo del veicolo autonomamente prima del ribaltamento.

L’uomo sarebbe riuscito a uscire autonomamente dal mezzo dopo l’incidente.

L’allarme è scattato alle 11.29 e i soccorsi sono intervenuti in codice giallo. Sul posto sono arrivati ambulanza, automedica, polizia locale e Vigili del Fuoco.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.