Paura a Cernusco, 85enne investita da un’auto in via Papa Giovanni XXIII

L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi, 11 maggio

L’anziana donna fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita

CERNUSCO LOMBARDONE – Brutto incidente sulla Strada Provinciale 54 a Cernusco Lombardone. Poco prima delle ore 16 di oggi, sabato 11 maggio, una anziana è stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

In un primo momento si era temuto il peggio con i soccorsi giunti sul posto in codice rosso, l’85enne è stata invece trasportata in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale San Gerardo di Monza da un’ambulanza della Croce Bianca di Merate.

Primi a intervenire gli agenti della Polizia Locale di Merate di passaggio proprio in quel momento, sul posto anche i Carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.