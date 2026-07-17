Paura a Olgiate per una donna investita dalla sua stessa auto

E’ successo stasera, venerdì, intorno alle 20 a San Zeno

La donna sarebbe rimasta incastrata nell’auto in movimento e schiacciata contro il muro

OLGIATE MOLGORA – E’ rimasta schiacciata contro il muro con le gambe incastrate nella macchina in movimento. Una donna di 61 anni è stata trasportata in ospedale in codice giallo dopo l’incidente avvenuto questa sera, venerdì 17 luglio, in via Vallicelli a pochi passi dalla piazza di San Zeno.

In base a quanto è stato possibile apprendere direttamente sul posto, la donna sarebbe stata investita dalla sua stessa auto, entrata in movimento per motivi al momento non chiari.

Toccherà alle forze dell’ordine, ovvero ai carabinieri della Compagnia di Merate, ricostruire nei dettagli l’accaduto con la donna disincastrata dall’auto dai Vigili del Fuoco accorsi a San Zeno con due camionette. La 61enne è stata poi presa in carico dai sanitari, presenti sul posto con automedica e un’ambulanza dei Volontari del Soccorso ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo con traumi e contusioni alle gambe.