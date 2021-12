Pene da espiare in carcere, due persone arrestate a Merate e Verderio

I Carabinieri di Merate arrestano due soggetti su ordine delle procure di Varese e Monza

Si tratta di un 39enne di Verderio e di un 22enne di Merate, entrambi per pene da espirare in carcere

MERATE – Nella giornata di ieri, martedì, i carabinieri della Stazione di Merate hanno tratto in arresto due soggetti, rispettivamente residenti a Verderio e a Merate poiché destinatari di ordine di carcerazione per espiazione di pene, emessi dall’Ufficio di Sorveglianza di Varese e dalla Procura della Repubblica di Monza.

Nello specifico, a Verderio è stato tratto in arresto F.D. 39enne, italiano, già sottoposto a misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, dovendo scontare, a seguito di cumulo di pene concorrenti rideterminato dalla Procura Generale di Milano, 4 anni e 5 mesi di reclusione, per reati contro la persona ed il patrimonio, nonché per spaccio di stupefacenti, commessi, negli anni passati, nelle province di Milano, Grosseto e Monza;

A Merate, è stato invece tratto in arresto G.A. 22enne, cittadino albanese, dovendo scontare una pena definitiva ad un anno e 10 mesi di reclusione per furto aggravato, commesso nel febbraio 2020 in provincia di Monza.

Gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati associati alla casa circondariale di Lecco.