“Per le vie delle croci”: il pensiero di Fontana in ricordo di Giorgia e Milena

Il pensiero di Angelo Fontana, ideatore dell’iniziativa “Per le vie delle croci”

Oggi pomeriggio a Paderno i funerali di Milena Marangon e Giorgia Cagliani

PADERNO – Un cammino di memoria, dolore e speranza. Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, ricorda l’iniziativa “Per le vie delle croci”, pensata per commemorare tutte le vittime della strada e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione degli incidenti e volge il pensiero a Giorgia e Milena, le due giovani amiche vittime dell’investimento mortale di Brivio.

Una riflessione che, partendo dal lutto, si allarga a comprendere un invito alla responsabilità e all’amore per la vita.

Alle due ragazze, a cui oggi pomeriggio venerdì, verrà tributato l’addio durante la cerimonia funebre in programma alle 15 in chiesa a Paderno, Fontana dedica la preghiera per le vittme della strada.

O Santissima Vergine Maria, Madre di dolore e di Speranza, accogli nelle tue braccia materne Giorgia e Milena e tutte le Vittime della Strada, ovunque cadute, come accogliesti il tuo Figlio Gesù, deposto dalla Croce.

Benedici coloro che, con squisito gesto di carità, sono accorsi ed accorreranno a prestare i primi soccorsi e a recare il Conforto della Fede.

Illumina quanti si preoccupano, a difesa della vita, nel ridurre gli incidenti stradali e la loro potenza distruttiva. A coloro che hanno perduto sulla Strada Familiari, Amici e sono nel dolore, ottieni la consolazione dello Spirito; mentre per noi, chiedi o Madre, aiuto e protezione.

Sii vicina a coloro che si trovano di fronte ad una morte improvvisa, a quelli che la morte sorprende dimentichi di Dio e impreparati. Intercedi, te ne preghiamo, misericordiosa,

per la salvezza e la pace di quanti hanno versato il loro sangue sulla strada del lavoro, della scuola, dello svago e della casa.

Tu che un giorno vedesti il sangue di Gesù versato per noi sulla via della Croce.

Amen.