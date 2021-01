Perde il controllo e si ribalta, soccorsa una donna a Missaglia

Incidente intorno alle 16.30 in corso Europa

La donna è stata soccorsa in codice verde (poco critico)

MISSAGLIA – Incidente poco dopo le 16.30 di oggi, martedì 19 gennaio, a Missaglia. Una donna di 45 anni alla guida di una Fiat Panda rossa si è ribaltata. Fortunatamente, nonostante quanto si è pensato in un primo momento, la donna non sarebbe rimasta ferita in maniera grave.

Secondo quanto appreso sul posto, l’auto stava scendendo lungo la strada che da Monticello conduce a Missaglia, giunta all’altezza di via Oberdan ha svoltato a destra verso la località Missagliola e ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato sul fianco andando a colpire una seconda auto parcheggiata sulla via.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Missaglia.