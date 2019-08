Perego, incidente in bici, giovane elisoccorso in codice giallo

L’incidente in bici in via Roma a Perego

Elisoccorso in codice giallo un giovane

LA VALLETTA BRIANZA – Soccorsi al lavoro nel pomeriggio di oggi, giovedì, per un incidente in bicicletta in cui è rimasto coinvolto un giovane.

L’allarme è scattato intorno alle 16 in via Roma, in località Perego. Stando a quanto appreso il ragazzo sarebbe finito contro una ringhiera con sua la bici mentre stava percorrendo la strada in discesa. Nell’impatto il giovane sarebbe stato disarcionato dalla bicicletta, cadendo nel giardino di un’abitazione sottostante.

Sul posto si sono portati i soccorsi in codice giallo: un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso da Como. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato con l’elicottero all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in codice giallo.