Perseguitava e minacciava l’ex: arrestata stalker di 66 anni, residente a Monticello

La vedova aveva avuto con il brianzolo di 54 anni una breve relazione

Nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare domiciliare

MONTICELLO – Arrestata per aver commesso atti persecutori nei confronti di un uomo di 54 anni con cui aveva intrecciato in passato una breve relazione. Una donna di 66 anni, residente a Monticello Brianza, si trova attualmente ai domiciliari a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dalla Procura.

In seguito alla denuncia presentata dall’uomo, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione e nell’auto della vedova, disoccupata e incensurata. Dalle indagini sono emerse numerose prove di reato, tra cui scritti minatori, danneggiamenti nella proprietà dell’uomo e anche diversi abiti, tra cui una tuta nera aderente, che la donna era solita indossare per pedinare la vittima.

Non solo, ma in base a quanto emerso dalle indagini la signora si sarebbe addirittura spinta a chiedere ad alcuni ragazzi, a fronte di un riconoscimento in denaro, di picchiare l’uomo e rubargli il portafoglio. Gli episodi contestati risalgono dal giugno 2019 in avanti fino a quando il brianzolo ha deciso di denunciare il tutto ai carabinieri per chiederne l’intervento.