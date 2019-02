Nella zona del Parco Adda verranno realizzate le piste di cantiere per garantire l’accesso alla base del ponte

Si tratta di un intervento funzionale a garantire la cantierabilità dell’opera e la futura manutenzione del ponte di Paderno

PADERNO D’ADDA – Via libera alla realizzazione di due piste di cantiere necessarie per i lavori di ristrutturazione del ponte di Paderno. L’autorizzazione è arrivata oggi dalla commissione agricoltura, presieduta da Ruggero Invernizzi (Forza Italia). Grazie a questo voto unanime si potrà bypassare il vincolo paesaggistico al quale sono sottoposte le aree interessate, situate all’interno del Parco Adda Nord. L’intervento consiste nella realizzazione di due percorsi per l’accesso alla base del ponte, funzionali a garantire la cantierabilità dell’opera e la futura manutenzione del ponte. Un’autorizzazione, quella arrivata quest’oggi, attesa da Rfi, che potrà così procedere con le fasi di rinforzo degli elementi di controvento e di sostituzione delle chiodature deteriorate con bulloni.

Sulla pagina di Rfi dedicata al ponte San Michele si legge: “Attualmente gli operai al lavoro sono impegnati nelle attività di smontaggio dei parapetti in ferro e di rimozione dei camminamenti pedonali in pietra. Sabato 19 gennaio si è conclusa la rimozione dell’asfalto, in pietra e calcestruzzo, che ricopre le nervature di rinforzo dell’impalcato stradale dai lati. Da lunedì 21 gennaio è iniziato il montaggio del terzo e, a breve, del quarto ponteggio. I nuovi ponteggi si aggiungono ai due già esistenti, uno sul lato Paderno, l’altro sul lato Calusco. Le quattro strutture, una volta esaurito il loro compito nella porzione del ponte sulla quale gli operai devono intervenire, verranno spostate in avanti grazie ad una sorta di rotaia, in direzione del centro del ponte”. Come noto, è attesa per la fine di marzo la riapertura del ponte esclusivamente a pedoni e ciclisti.