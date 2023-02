Preleva dal bancomat e viene rapinato: paura a Paderno d’Adda

E’ successo ieri sera, domenica, fuori dal bancomat del paese

Indagini in corso da parte dei Carabinieri per cercare di risalire all’identità dell’aggressore

PADERNO – Aveva appena prelevato dei soldi dallo sportello bancomat quando è stato rapinato da uno sconosciuto che l’ha aggredito all’improvviso scappando poi, forse in macchina, con il denaro contante.

Paura ieri sera, domenica, a Paderno d’Adda: l’inquietante episodio è successo vicino al semaforo che porta in centro paese, dove è situata la filiale della Deutsche Bank, poco dopo le 20.30.

A chiamare i soccorsi, ancora sotto choc, sarebbe stato proprio lo stesso derubato, un ragazzo di 30 anni: sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Bianca di Merate per prestare le prime cure al giovane che poi ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Presente anche una pattuglia dei carabinieri che ha raccolto la testimonianza del giovane derubato.

Sono in corso le indagini da parte dei militari per ricostruire i contorni di quanto avvenuto. La speranza è quella di riuscire a scoprire elementi utili dall’osservazione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.