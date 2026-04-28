Provvedimenti definitivi di condanna, i Carabinieri di Merate arrestano due persone

Nei guai un imprenditore italiano di 48 anni, condannato per bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, truffa aggravata

In manette anche un cittadino ivoriano di 21 anni, condannato per una rapina commessa durante un viaggio in treno

MERATE – I Carabinieri della Compagnia di Merate, hanno tratto in arresto due persone in esecuzione di provvedimenti definitivi di condanna emessi dalla magistratura.

Il primo provvedimento, emesso dalla Corte di Appello di Milano, ha riguardato un imprenditore italiano di 48 anni, condannato per bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’uomo, che ha già scontato diversi periodi di detenzione in conseguenza della condanna per i reati citati, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare a Missaglia per un ulteriore anno.

Il secondo provvedimento, emesso dal Tribunale di Monza, ha riguardato un cittadino ivoriano di 21 anni, condannato per una rapina commessa durante un viaggio in treno. A seguito della sentenza definitiva, l’uomo che dovrà scontare una detenzione di un anno e sette mesi, è stato tradotto presso il Carcere di Lecco.