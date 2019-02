Il sedicenne, residente in Provincia di Bergamo, è scomparso da ieri, mercoledì.

L’appello a “Chi l’ha visto”. La mamma gli aveva tolto la play station. Potrebbe essere in viaggio verso Napoli per raggiungere un’amica

CERNUSCO LOMBARDONE – E’ scomparso da casa da ieri, mercoledì 13 febbraio. E da allora non si hanno più sue notizie. Sono apparsi anche nella sala d’aspetto della stazione di Cernusco i volantini per la ricerca di Daniele, il ragazzo di 16 anni residente in Provincia di Bergamo di cui si sono perse le tracce da più di 24 ore.

Preoccupata e sconvolta, la madre ha lanciato un appello per le ricerche durante la nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”. Ha spiegato che l’ultimo ad averlo visto è la sorella ieri mattina prima di andare a scuola. Daniele aveva litigato con la madre perché lei gli aveva tolto la play perché andava male a scuola. Sempre la donna ha aggiunto che chattando in play Daniele aveva conosciuto una ragazzina di Napoli e aveva espresso il desiderio di andare a trovarla. Non si sa quindi se il giovane abbia deciso di scendere verso Sud, se sia in viaggio su qualche treno o che cosa. I familiari hanno così deciso di tappezzare tutti i principali scali ferroviari della zona nella speranza che qualcuno l’abbia visto. Capelli e occhi castani, Daniele è alto 167 centimetri. Al momento della scomparsa indossava un giubbino blu marca “Napapijri”, probabilmente una felpa con cappuccio e delle scarpe bianche “Fila”. Con sé dovrebbe avere anche uno zaino di stoffa “Eastpak” color lilla. Porta l’apparecchio.