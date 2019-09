Rapine e furti, 27enne arrestato dai Carabinieri nel meratese

Avrebbe compiuto ben quattro rapine armate di coltello e due furti (uno tentato) tra abitazioni e locali pubblici

In carcere un 27enne residente a Imbersago

IMBERSAGO – E’ accusato di aver compiuto quattro rapine e due furti, di cui sono uno andato a segno, il 27enne cittadino italiano con origini brasiliane arrestato sabato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Merate.

Reati che Italo Da Silva Frota, oggi in carcere su ordine del gip e su richiesta della Procura di Lecco, avrebbe compiuto tra Imbersago e Cornate d’Adda in rapida successione tra il 16 ed il 31 agosto scorso sempre con lo stesso “modus operandi”, armato di coltello e travisato in volto con cappuccio e sciarpa.

Il 27enne è accusato della rapina commessa a Imbersago il 16 agosto in danno di un bar-gelateria; qualche giorno dopo, il 19 agosto, avrebbe tentato un furto in un’abitazione sempre a Imbersago. Il 22 agosto, a Cornate, il giovane avrebbe preso di mira un’altra gelateria rapinandola, e il giorno successivo, di nuovo a Cornate, avrebbe effettuato un furto all’interno degli spogliatoi riservati al personale di un supermercato.

Il 25 agosto, il 27enne compiuto una rapina in un’abitazione a Cornate e il 31 agosto, ancora a Cornate, avrebbe rapinato una giovane donna, costringendola a prelevare una somma di denaro da uno sportello bancomat.