Recuperato il corpo del giovane disperso nel fiume Adda

Le ricerche erano in corso da domenica scorsa

Il cadavere del giovane di 28 anni è stato individuato all’altezza della centrale di Trezzo

CORNATE D’ADDA – Le ricerche, iniziate domenica subito dopo il lancio dell’allarme dato da alcune persone, si sono concluse oggi, martedì 23 giugno, nel peggiore dei modi. I Vigili del Fuoco hanno infatti individuato e recuperato il corpo del giovane, di origini sudamericane, che risultava disperso nel fiume Adda da sabato scorso.

L’allarme era scattato nel pomeriggio del 21 giugno quando il 28enne che si trovava in acqua nella zona vicina alle Piscinette di Porto d’Adda è stato trascinato dalla corrente del fiume senza riuscire più a riemergere. Immediatamente era stato lanciato l’allarme con l’attivazione immediata dei dispositivi di soccorso.

Sul posto si erano portate diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da diversi comandi, con personale specializzato Saf fluviale, sommozzatori, l’elicottero Drago del Reparto Volo di Torino, personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) con droni, l’UCL (Unità di Comando Locale) per il coordinamento delle operazioni e squadre di terra impegnate nella perlustrazione delle sponde del fiume.

Le ricerche sono proseguite fino a quest’oggi quando è stato individuato il cadavere dell’uomo all’altezza della centrale di Trezzo.