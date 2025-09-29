Ricerche nell’Adda, un giovane si sarebbe lanciato dal ponte di Paderno

I Vigili del Fuoco sono impegnati dal primo pomeriggio di oggi, lunedì

Sul posto stanno operando diverse squadre tra cui il nucleo Saf, i sommozzatori e l’elicottero Drago

PADERNO D’ADDA – Grande dispiegamento di mezzi di soccorso nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, a Paderno d’Adda dove un giovane sarebbe stato visto buttarsi dal ponte San Michele. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con squadre del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), i sommozzatori e l’elicottero Drago per la perlustrazione dall’alto.

Secondo quanto appreso sul posto alcuni passanti avrebbero provato a fermarlo ma il giovane si sarebbe lanciato nel vuoto. Le ricerche sono scattate nel primo pomeriggio e sono ancora in corso. Si tratterebbe dell’ennesimo caso in pochi giorni: nei primi giorni del mese di settembre un episodio analogo ha visto coinvolto un 21enne, mentre lo scorso 17 settembre i soccorsi avevano ripescato dal fiume il cadavere di un 20enne.