Rinvenuto il cadavere di un uomo nel fiume Adda a Paderno

PADERNO – Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 26 giugno, nel fiume Adda all’altezza del ponte di Paderno. L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 19 quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un corpo che affiorava sull’acqua. Immediatamente è stato diramata la richiesta di soccorso con l’invio sul posto di ambulanza, automedica, vigili del Fuoco e Carabinieri. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è stato estratto dalle acque del fiume privo di vita.

Sono attualmente in corso gli approfondimenti per arrivare a identificare il cadavere anche alla luce delle denunce di scomparsa registrate dalle forze dell’ordine negli ultimi giorni.