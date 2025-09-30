Riprese le ricerche nell’Adda del giovane che si sarebbe buttato dal ponte di Paderno

I soccorsi sono stati mobilitati ieri pomeriggio: le ricerche sono riprese questa mattina
Tanti i mezzi presenti a Paderno nella zona della diga
PADERNO D’ADDA – Sono riprese questa mattina, martedì 30 settembre, le ricerche del giovane che sarebbe stato visto buttarsi dal ponte San Michele ieri nel primo pomeriggio.
Ingente il dispiegamento di mezzi di soccorso presente sul posto, in corrispondenza della diga, con i Vigili del Fuoco mobilitati con squadre del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), i sommozzatori e l’elicottero Drago per la perlustrazione dall’alto.
Non si esclude che il corpo possa essersi incagliato da qualche parte o possa essere stato trascinato più a sud dalla corrente del fiume Adda.