CERNUSCO – É stato ritrovato Daniele, il ragazzo di 16 anni scomparso l’altro ieri da Bergamo. La buona notizia è stata data dalla nota trasmissione “Chi l’ha visto” a cui la famiglia si era rivolta dopo che il giovane, mercoledì, non aveva più fatto rientro a casa. Grandissima la mobilitazione di parenti e di amici per ritrovare il ragazzo che era uscito dal suo appartamento per andare a scuola e aveva fatto perdere le proprie tracce. Per aiutare le ricerche erano stati posizionati anche dei volantini nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Cernusco Lombardone. Per fortuna la “fuga” del giovane si è conclusa. Daniele ha potuto riabbracciare la mamma e i familiari. Con loro aveva litigato perchè gli erano stati sottratti play station e cellulare a seguito di uno scarso rendimento scolastico.