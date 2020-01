Robbiate, auto urta un albero e si ribalta: ferito 27enne

L’incidente avvenuto lunedì pomeriggio a Robbiate

Soccorso il guidatore dell’auto, un ragazzo di 27 anni

ROBBIATE – E’ stato trasportato all’ospedale in codice giallo il giovane automobilista vittima dell’incidente stradale avvenuto poco prima delle 16 di lunedì in via dei Tigli a Robbiate, nel meratese.

L’auto su cui viaggiava, un’Alfa Romeo, è finita contro un albero a lato della strada per poi ribaltarsi. Sul posto sono interventi i Vigili del Fuoco per aiutare i sanitari nei soccorsi e per rimettere il veicolo con le ruote sull’asfalto.

Il ragazzo alla guida, dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale Mandic di Merate. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri.