Robbiate, dimentica di tirare il freno a mano, investito dal proprio mezzo

L’allarme è scattato poco dopo le 17.15 in Viale Monte Robbio

Soccorso un giovane di 21 anni, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi

ROBBIATE – Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 3 dicembre, in viale Monte Robbio, a causa di un incidente nel quale è rimasto coinvolto, fortunatamente in maniera non grave, un giovane di 21 anni. E’ successo intorno alle 17.20.

Stando a quanto appreso sembra che il ragazzo, impegnato in alcune consegne, avesse parcheggiato il furgone dimenticandosi di tirare il freno a mano. Nello scaricare, però, il mezzo si sarebbe messo in movimento finendo per urtarlo.

Sul posto in codice rosso si sono portati un’ambulanza della Croce Bianca di Merate e un’automedica, presente anche una pattuglia della Polizia Locale. Il giovane è stato soccorso in codice verde.