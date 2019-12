Robbiate, fumo da un tombino. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

E’ successo sabato pomeriggio intorno alle 17.30 in località Terzuolo

Ad accorgersi del fumo gli agenti della Polizia locale in transito in quel momento lungo la strada

ROBBIATE – Stavano effettuando un normale giro di controllo del territorio in auto quando, giunti all’altezza della località del Terzuolo, hanno visto del fumo uscire da un tombino. E hanno così chiamato subito i Vigili del Fuoco. E’ successo questo pomeriggio, sabato, intorno alle 17.30 quando gli agenti della Polizia locale di Robbiate, Paderno e Verderio si sono imbattuti in un tombino che fumava.

Contattato subito l’ufficio tecnico del Comune per capire le competenze, gli agenti hanno allertato i pompieri della caserma di Merate una volta appurato che quel tombino fosse dell’Enel. Probabile quindi che a bruciare sia un cavo della corrente elettrica anche se non si è ancora appurato a cosa sia collegato. La zona è stata messa in sicurezza e gli agenti della Polizia locale stanno provvedendo a regolare la viabilità deviando a sinistra in via Oltolini le auto prima di farle arrivare all’incrocio semaforico.