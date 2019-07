Robbiate. Incendio in via Colleoni, Vigili del Fuoco al lavoro

Intervento dei Vigili del Fuoco a Robbiate in via Colleoni

Fiamme e fumo in una corte, soccorsi al lavoro

ROBBIATE – Intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio, a Robbiate in via Colleoni.

Stando a quanto appreso sarebbe scoppiato un incendio in una corte. Le fiamme sarebbero partite dai box di una abitazione per propagarsi fino al tetto della struttura che è andato distrutto. In zona si è sviluppato un odore acre accompagnato da un fumo denso.

Sul posto c’è un grande dispiegamento di mezzi dei Vigili del Fuoco, ben sette, insieme a una ambulanza. La Polizia Locale, invece, ha chiuso la via al traffico.

Fortunatamente, oltre ai danni materiali, non sarebbero coinvolte persone. I residenti nelle corti interessate dall’incendio sono state fatte uscire dai loro appartamenti per precauzione.