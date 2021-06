L’incidente è avvenuto oggi, venerdì, poco prima delle 15

Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza e la Polizia locale intercomunale

ROBBIATE – Nuovo incidente in via Mario Riva, la strada che da Robbiate porta a Paderno. E’ successo oggi, venerdì, poco prima delle 15, quando tre auto sono rimaste coinvolte in un sinistro.

In base alle prime informazioni trapelate, che dovranno trovare riscontro dai rilievi della Polizia intercomunale di Robbiate, Paderno e Verderio, la Cinquecento di colore nero stava svoltando a sinistra diretta verso un’attività commerciale presente in zona senza accorgersi della Cinquecento di colore rosso che stava procedendo dritta da Paderno in direzione Robbiate.

L’impatto è risultato inevitabile e nell’incidente è rimasto coinvolto anche una Ford Fusion, il cui guidatore, nel tentativo di evitare l’impatto, si sarebbe spostato sulla destra finendo però fuori strada. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, inizialmente in codice rosso. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente sono apparse meno gravi del previsto.

Presenti sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza le auto mentre gli agenti della Locale, a strada chiusa, effettuano i rilievi del caso. Inevitabili i disagi alla circolazione.