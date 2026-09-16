E’ successo ieri sera, martedì, poco dopo le 20

Sul posto ambulanze, Vigili del Fuoco e carabinieri

ROBBIATE – Incidente tra due auto all’incrocio del Terzuolo. E’ successo ieri sera, martedì 15 settembre, poco dopo le 20. La dinamica esatta del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti per i rilievi.

Sembrerebbe che la Fiat Cinquecento procedesse da Paderno in direzione Merate mentre la Nissan fosse in procinto di svoltare a sinistra verso Imbersago quando è avvenuto lo scontro. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi con l’invio sul posto, in codice giallo, di un’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

Due le persone coinvolte nell’incidente: una donna di 18 anni e una di 53 anni, ma fortunatamente per nessuna delle due si è reso necessario il trasporto in ospedale.