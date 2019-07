Robbiate, sfollata una famiglia dopo l’incendio: i danni sono ingenti

Appartamento inagibile a causa del tetto divorato dalle fiamme

Il Comune ha messo a disposizione un proprio appartamento

ROBBIATE – Una famiglia è stata sfollata a seguito dell’incendio che si è sviluppato oggi, poco dopo l’ora di pranzo, in via Colleoni, in località Terzuolo. Le fiamme hanno completamente divorato il tetto della abitazione in cui questa famiglia, composta da papà, mamma e un bimbo, abitava in affitto.

“L’appartamento non è in questo momento agibile – commenta il sindaco Daniele Villa, giunto sul posto nel pomeriggio -. I danni riportati al tetto sono ingenti”. L’amministrazione comunale si è così data da fare per trovare una soluzione alternativa, mettendo a disposizione un appartamento di proprietà comunale per i prossimi giorni.

“I tempi di riparazione dei danni creati dall’incendio si annunciano lunghi. La famiglia, insieme alla proprietà dell’appartamento, dovranno poi trovare una sistemazione diversa”. Gli altri alloggi situati all’interno delle vecchie cascine ristrutturate nelle corti dei civici 43 e 49 sono risultati invece agibili. Hanno riportato invece molti danni i box delle auto, lambiti dalle fiamme. Ancora da stabilire con esattezza l’origine del rogo. “Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno effettuando le loro indagini” conclude il primo cittadino. Ingente il numero di mezzi inviati sul posto per domare il fuoco ed evitare l’amplificarsi dei danni. Ancora stasera, giovedì, alle 20 erano sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco per effettuare gli ultimi interventi del caso.