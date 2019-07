Robbiate. Sorpresa a rubare in un’abitazione, arrestata una 31enne

I militari hanno bloccato la donna mentre tentava la fuga

I due complici sono fuggiti abbandonando parte della refurtiva

ROBBIATE – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Merate, venerdì 26 luglio, sono immediatamente intervenuti a Robbiate a seguito della segnalazione di furto, in corso, all’interno di un’abitazione.

I militari hanno bloccato una donna mentre cercava di scappare, insieme ad altri due complici. Il tempestivo intervento ha costretto i due malviventi a disfarsi di parte della refurtiva (sei orologi) e di alcuni arnesi da scasso.

In manette è finita Sabrina Milenkovic, 31enne, residente in provincia di Milano, per furto in abitazione in concorso.

La refurtiva è stata riconsegnata al proprietario mentre l’arrestata, nella mattinata di oggi, sabato, è stata condotta presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo. Il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare in carcere.