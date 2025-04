Robbiate: tentato colpo al bancomat della Btl di via Riva

I ladri sono entrati in azione intorno alle 4 di sabato notte

ll loro tentativo è sfumato a seguito dell’arrivo tempestivo dei Carabinieri

ROBBIATE – Hanno rotto la parte inferiore del rivestimento in plastica del bancomat, ma il loro tentativo di furto è stato messo in fuga dal pronto intervento dei carabinieri della Compagnia di Merate.

Tentato colpo nella notte di sabato ai danni dello sportello bancomat della Btl, banca territorio lombardo, di via Maria Riva a Robbiate. Intorno alle quattro, una banda di ladri è entrata in azione intenzionata a forzare l’apertura del bancomat per prelevare furtivamente banconote.

Svegliati nel cuore della notte dal trambusto creato dai banditi, i residenti nel complesso residenziale che si affaccia sulla provinciale hanno dato l’allarme al 112: una chiamata provvidenziale che ha permesso agli uomini della Benemerita di giungere sul posto velocemente, costringendo i ladri a scappare a mani vuote.

Resta il danno al bancomat, con il sistema di prelievo banconote temporaneamente fuori uso.