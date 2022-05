Robbiate, violento scontro tra una moto e una bici sulla Sp 54: due feriti gravi

L’incidente è avvenuto oggi, martedì, poco dopo le 18.30 lungo la Sp 54

In volo si sono alzati gli elisoccorsi di Como e di Milano per soccorrere i due feriti

ROBBIATE – Grave incidente poco dopo le 18.30 di oggi, martedì 3 maggio, lungo la Sp 54 poco prima del semaforo del Terzuolo. Un ciclista, intento ad attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali, sarebbe stato investito da una moto che sopraggiungeva lungo la Provinciale in direzione Robbiate.

Da quanto è stato possibile apprendere, il motociclista non si sarebbe accorto del ciclista che in quel momento stava attraversando la strada. L’urto è stato violentissimo ed entrambe le persone sono state sbalzate a terra.

Immediatamente è scattato l’allarme in codice rosso: sul posto sono stati inviati due elisoccorsi, uno dall’ospedale di Milano e l’altro di Como, oltre a due ambulanze della Croce Bianca di Merate.

Le condizioni dei due feriti sono molto serie. Il ragazzo di 18 anni in sella alla moto è stato trasferito con l’elicottero in ospedale a Lecco con un trauma cranico commotivo mentre l’uomo di 59 anni in sella alla bici è stato trasferito, sempre in codice rosso, all’ospedale di Circolo di Varese.

Toccherà ora alle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi (presenti i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Robbiate – Verderio e Paderno) ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Lunghe le code create inevitabilmente dall’incidente.