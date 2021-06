Due persone soccorse nell’incidente tra due auto a Robbiate

Una vettura, a seguito dell’urto, è finita nel percorso pedonale

ROBBIATE – Schianto nel pomeriggio di oggi, martedì, lungo via Riva a Robbiate, al confine con Paderno d’Adda, dove due auto si sono tamponate. Due le persone ferite, un uomo di 54 anni e una donna di 50 anni, fortunatamente nessuno di loro ha riportato traumi gravi.



Per soccorrerli sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco insieme al personale della Croce Bianca di Merate e di Calusco con due ambulanze. Sul posto anche la Polizia Locale intercomunale.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura condotta dalla donna stava per svoltare alla sua sinistra, in via Bonfanti, quando è sopraggiunto l’altro veicolo che l’ha tamponata violentemente, facendola finire contro il palo del percorso ciclopedonale. Fortunatamente non ci sono pedoni coinvolti nell’incidente.