Ruba in tre case, ma i vicini avvisano i carabinieri che arrestano il ladro

E’ successo ieri sera, domenica, intorno alle 20 a Paderno in via Roma

Il ladro è stato trovato nascosto nell’ultimo appartamento “visitato” con addosso la refurtiva rubata nelle altre case: stamattina in Tribunale l’arresto è stato convalidato

PADERNO – Aveva svaligiato già altri due appartamenti, ma è stato colto in flagranza di reato mentre stava effettuando l’ultimo furto ai danni di un’abitazione. Un uomo di 32 anni, originario del Marocco, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia d Merate ieri sera, domenica: i militari sono arrivati in via Roma allertati dai vicini di casa preoccupati dai rumori provenienti dalle abitazioni limitrofe.

Timori più che fondati visto che in un appartamento si stava nascondendo il ladro che aveva addosso, nascosti tra i vestiti, i soldi, i gioielli e gli oggetti rubati durante i furti messi a segno poco prima. I legittimi proprietari, rientrati in casa, hanno subito riconosciuto la propria merce che è stata così a loro riconsegnata.

L’arrestato è invece comparso questa mattina, lunedì, in Tribunale per la convalida del fermo: il giudice delle udienze preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere fino alla prossima udienza.